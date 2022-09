Raffaella Carrà: l'icona della televisione italiana sarà sulla moneta commemorativa dei due euro dal 2023

Raffaella Carrà sulla moneta commemorativa due euro dal 2023. Così l'Italia cerca di omaggiare l'icona della televisione che ha lasciato un ricordo indelebile nei cuori degli italiani e non solo.

Ad annunciarlo è stato l'attore e personaggio televisivo Fabio Canino, durante il Festival della Tv tenutosi a Dogliani: un gesto che rappresenta un ulteriore riconoscimento all'artista scomparsa il 5 luglio 2021.

Tante sono stati da allora le dediche che le Istituzioni le hanno rivolto: dall'intestazione degli Studi Rai di Via Teulada, alla dedica della città di Madrid che ha dato il suo nome alla piazza nel centro della città.

Non è strano, ora, che il riconoscimento avvenga anche sulle monete da due euro: ogni anno, infatti, i paesi membri della Zona Euro possono coniare monete commemorative e celebrative dedicandole a personaggi importanti per il Paese. Queste monete hanno valore commerciale e possono essere solamente quelle dal valore di due euro.

Nel 2021, in Italia, l'onore era toccato agli operatori sanitari che avevano garantito la fuoriuscita dalla crisi sanitaria da Covid-19. Nel 2022 erano già state coniate le monete da due euro per il 170° anniversario della polizia di stato e per il 30° anniversario della morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Dal 2023 sarà il caschetto biondo più iconico del mondo a fare gola agli appasionati e collezionisti di numismatica.