Rossano Rubicondi, i funerali a Pomeriggio 5: «Ivana Trump devastata. Gli è stata molto vicina». Il giallo sulle cure

Ci sarà un doppio funerale per Rossano Rubicondi e Pomeriggio 5 mostra in diretta e in esclusiva l'ultimo saluto degli amici a New York. Con le immagini dell'arrivo dell'urna sullo sfondo, Barbara D'Urso manda in onda anche l'ultimo messaggio che l'ex marito di Ivana Trump aveva inviato a un amico. Poche parole dalle quali si evince la sua voglia di lottare e di curarsi contrariamente a quanto detto dopo la morte.

Rossano Rubicondi, i funerali a Pomeriggio 5

«Questo mese sarà terribile, ma io sono pronto», si sente nel messaggio, ma è giallo sulle cure. L'autopsia ha confermato che Rossano è morto per un tumore, tuttavia, rimangono ancora molti dubbi sulla sua malattia e sulla possibilità che abbia scelto di curarsi con metodi alternativi. Per Rubicondi è stata scelta la camera ardente delle celebrità di Hollywood che ha visto le spoglie di star come Rodolfo Valentino, Judy Garland, ma anche della iconica first lady Jackie Kennedy Onassis.

Il modello e showman scomparso lo scorso 29 ottobre a 49 anni, aveva espresso la volontà di essere cremato. Le ceneri dovrebbero essere divise a metà tra i genitori di Rossano e l'ex moglie Ivana Trump che «si è presa cura di lui fino alla fine». Come sottolineato dall'inviata e dagli ospiti in studio l'ex moglie, che tre o quattro mesi fa era riuscita a fargli avere l’assicurazione sanitaria, è apparsa devastata in prima fila e accompagnata dal figlio.