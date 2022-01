Simone Di Pasquale, l'affondo a Raimondo Todaro: «Ha obiettivi e modalità diversi dai miei». L'addio a Ballando è al veleno

«Chi se ne è andato prima di me, di certo lo ha fatto con modalità e obiettivi diversi dai miei». Ecco il colpo ben assegnato di Simone Di Pasquale a Raimondo Todaro. Il passatto da Milly Carlucci a Maria De Filippi che ha fatto bruscamente Raimondo ha fatto e fa ancora molto chiacchierare. A lanciare la stoccata stavolta è il Di Pasquale, protagonista di questa (sua ultima) edizione del talent che insieme a Bianca Gascoigne hanno conquistato il pubblico. Dopo aver lasciato in lacrime Ballando con le Stelle, il ballerino si conquista un posto come coreografo a Il Cantante Mascherato. «Per quello che mi riguarda, ho sempre avuto un confronto diretto con Milly e la produzione, da quando ho sentito l’esigenza di cambiare percorso professionale. È il mio stile – la chiarezza – nei rapporti di lavoro», queste le parole a sostegno della Carducci che Simone ha rilasciato al settimanale Nuovo Tv.

Simone Di Pasquale e l'affondo a Todaro

La notizia del cambiamento repentino di Todaro ha costretto infatti la Carlucci a prendere anche importanti decisioni riguardo i suoi programmi. Innanzitutto, a Ballando è arrivato Vito Coppola, che ha vinto questa edizione con Arisa. Dopo di che, ha necessariamente dovuto fare delle modifiche anche ne Il Cantante Mascherato. E stavolta lo scherzetto, anche se non gradito, è andato a favore di Di Pasquale, infatti Raimondo va via e Simone approda. Il ballerino, che aveva lasciato il talent con una forte carica emotiva che ha fatto emozionare tutti i telespettatori fa sapere attraverso le pagine del settimanale di essere molto felice dell'opportunità che Milly Carlucci gli sta offrendo. Ma oltre agli elogi a catturare l'attenzione dei lettori sono le parole contro Raimondo. Senza mai fare il suo nome, il discorso pare comunque chiaro e diretto. Impossibile non capire il colpo a Todaro che per ora se ne sta felice e contento sulla cattera dei docenti di Amici di Maria de Filippi.

I progetti futuri

Non un problema di scelte per Simone quanto quindi di modalità, secondo il ballerino il confronto con Milly era dovuto. Ora Simone è comunque concentrato nel lavoro, mentre prepara le coreografie che porteranno sul palco de Il Cantante Mascherato i 12 vip, dice anche che non ha intenzione di lasciare ballando. Non sarà maestro e enanche giurato, ma vorrebbe un ruolo da reporter, gli piacerebbe poter raccontare ai telespettatori (in modo interattivo) cosa accade dietro le quinte.