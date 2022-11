Tatuaggi, i pentiti dei disegni sulla pelle: cancellarli adesso è un business

La storia d’amore finita, magari così male da volerla scordare. Oppure, il ricordo di una vacanza con gli amici che, da ragazzi, sembrava indimenticabile, ma, da adulti, si è rivelata una come tante. O ancora quella creazione molto grande, che faceva collezionare sguardi ammirati, ma che un giorno ha attirato le occhiate, tutt’altro che compiaciute, del datore di lavoro. Sono tanti i tatuaggi che si cerca di rimuovere.

Anzi, sono sempre di più. A darne la misura è il sensibile aumento di richieste di cancellazione. Negli Stati Uniti, secondo quanto riportato dal Guardian, tre adulti su dieci hanno almeno un tattoo, con un rialzo del ventuno per cento rispetto a dieci anni fa. E l’otto per cento, dunque milioni di persone, oggi rimpiange di averlo fatto. Un fenomeno in crescita anche in Europa.



LE MOTIVAZIONI

Si stima che il mercato globale del settore delle cancellazioni arriverà a ottocento milioni di dollari nel 2027. Erano cinquecento milioni nel 2019. Il quaranta per cento è concentrato negli Usa, ma il trend si registra anche in Europa. E in Italia. «Nel mondo dei tatuaggi, si assiste a un fenomeno controtendenza: molti desiderano cancellarli - commenta il professor Leonardo Celleno, presidente Aideco-Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia - le ragioni sono varie. Il tatuaggio, spesso, si fa da giovani e ciò implica scelte di soggetti e tipologia che, in età più avanzata, possono non essere tanto gradevoli. Poi ci sono le ragioni dei rapporti umani, dal cambio di partner all’ambiente di lavoro. Possono esserci pure motivi medici». Il ripensamento è frequentemente legato all’età, ma non solo. «Per esperienza posso dire che perlopiù a pentirsi sono gli uomini - prosegue Celleno - d’altronde sono anche quelli che tendono ad avere i tatuaggi più grandi. Le richieste di rimozione si cominciano a vedere già intorno ai 28 anni, diciamo dall’età del matrimonio».

I "PENTITI"

“Pentiti” non mancano tra i personaggi noti. Johnny Depp ha fatto ritoccare ad arte quello dedicato a Winona Ryder, all’epoca del fidanzamento, dal 1989 al 1993, ma non ha imparato la lezione e ha replicato tatuaggio e poi cancellazione per Amber Heard. Angelina Jolie ha fatto coprire quello per Billy Bob Thornton, realizzato ai tempi del loro matrimonio. Melanie Griffith ha “cancellato” quello dedicato ad Antonio Banderas, Heidi Klum quello per Seal. C’è perfino chi, come Pharrell Williams, ricorre a innesti di pelle per “dimenticare”. E così via.

Casi ci sono anche nel nostro Paese. Federica Pellegrini ha cancellato, trasformandolo, quello per Luca Marin. Belén Rodriguez ha documentato sui social la rimozione del tatuaggio fatto con Stefano De Martino, che poi ha cancellato alcuni dei suoi.