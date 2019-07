Tinto Brass dimesso dall'ospedale, ecco come sta il maestro del cinema erotico italiano

Posso ancora dire che il senso della vita è essere presenti per godere di ogni istante

Lunedì 15 Luglio 2019, 18:44 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo quasi una settimana di grande apprensione per la sua salute,è statodall'ospedale Sant'Andrea di Roma. Eccol'86enne regista, maestro del cinema erotico italiano.era stato ricoverato d'urgenza, lo scorso 9 luglio, in terapia intensiva in seguito all'aggravarsi di una febbre alta che gli aveva provocato anche un malore. La moglie del regista,, aveva allertato i soccorsi dopo aver visto il marito sentirsi male. Dopo il ricovero, ledel regista sono progressivamente migliorate e alla fine i medici hanno deciso di dimetterlo questa mattina.In una nota,ha fatto sapere di stare meglio e di essere sulla via del totale recupero, ringraziando i medici e il personale ospedaliero per la professionalità e tutti coloro che hanno espresso la propria vicinanza in un momento molto delicato. Il pensiero più speciale, però, è per la sua Caterina, sposata nel 2017, a undici anni di distanza dalla morte di Carla Cipriani, la prima moglie del regista. «Dove c'è un grande amore, c'è una grande forza. Caterina mi ha dato e continua a darmi la gioia di vivere» - il pensiero di- «».