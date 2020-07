​Un litigio tra fidanzati diventa l'occasione per vincere alla lotteria

LEGGI ANCHE

Due fidanzati risiedenti a Roanoke hanno vinto 177.777 dollari in una lotteria in Virginia, USA, grazie a un loro litigio.Dopo una discussione, infatti,e il suo fidanzato hanno deciso di fare una passeggiata per calmare gli animi, e poi si sono fermati in una città vicina per fare benzina. Quando sono scesi dall'auto per prendere un caffè, nel bar hanno deciso di comprare alcuni biglietti della lotteria.Uno dei biglietti del gioco Lucky 7s Tripler dellaacquistati dal ragazzo ha permesso alla coppia di vincere l'importante somma, dimostrandosi quella possibilità su 1.040.400 di vincere il primo premio.