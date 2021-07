Una donna di 82 anni volerà nello Spazio con Jeff Bezos

Jeff Bezos ha invitato Wally Funk, una pilota 82enne, a volare con lui nello Spazio. La donna, quindi, diventerà la persona più anziana a viaggiare nello Spazio.

Funk, che ha ricevuto la stessa formazione degli astronauti uomini negli anni '60 ma non ha mai volato nello Spazio, si unirà a Bezos, suo fratello e il vincitore di un'asta pubblica per un viaggio nello Spazio. Secondo Bezos, Funk parteciperà come «ospite d'onore».

«Nel 1961, Wally Funk era la prima della sua classe e faceva parte del programma Mercury 13 Women in Space. Nonostante avesse completato il suo addestramento, il programma fu cancellato e nessuno dei tredici volò. Era ora. Siamo lieti che volerà con noi il 20 luglio come nostro ospite d'onore», ha scritto Bezos sul suo profilo Instagram.

Sarà il primo volo con equipaggio della navicella spaziale New Shepard, il razzo prodotto dalla compagnia spaziale di Bezos, Blue Origin. Il lancio della navicella coinciderà con il 52° anniversario dello storico sbarco sulla Luna della navicella spaziale Apollo 11.