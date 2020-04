​Un uomo diventa milionario grazie a un sorso di caffè

LEGGI ANCHE

Un australiano ha vinto il primo premio di una lotteria nazionale dopo aver acquistato un biglietto in uno stabilimento in cui è entrato per offrire un caffè a un collega., ha vinto circa 1.200.000 dollari in una lotteria locale.Come riferiscono media locali, il fortunato ha raccontato che erafuori dall'ufficio per una pausa quando ha deciso di fermarsi per prendere un caffè con un collega.E, dunque, «Mentre ero lì, ho colto l'occasione per acquistare il mio biglietto. Sono contento di essermi fermato, perché in caso contrario me lo sarei perso», ha detto l'uomo, che il giorno dopo ha scoperto che il suo era quello vincente.«È stata una grande sorpresa, davvero. Ho sempre lavorato molto duramente per andare avanti e talvolta mi è costata tanta fatica. Quindi, quando improvvisamente ricevi un regalo del genere, è incredibile», ha confessato il vincitore.e poi insieme alla moglie penseranno a cosa fare con il resto del denaro. «Lascerò qualcosa ai miei figli e penso che quando sarà il momento, andremo in vacanza per un po'», ha aggiunto.