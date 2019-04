Martedì 2 Aprile 2019, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imbarazzante fuoriprogramma per l'arcivescovo di Malta , durante la messa. Nel corso della celebrazione d'inaugurazione del processo per la beatificazione di frate Louis Camilleri nella cattedrale di San Giovanni Battista a La Valletta, monsignor Scicluna al solito ha sollevato il calice, ma anziché trovarvi il vino, come di consueto, a sorpresa si è trovato a bere del whisky Naturalmente monsignorsi è reso conto subito dell'errore e ha domandato ai concelebranti se il calice contenesse vino o whisky. Allora un altro prelato ha bevuto e ha confermato che si trattasse di whisky. A quel punto il calice è stato sostituito con un secondo contenente il vino. Su Facebook, però, il sagrestano si è scusato spiegando spiegando: «Un volontario ha sbagliato bottiglia durante i preparativi».