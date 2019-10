I confetti? Ora c'è anche il sommelier: l'idea di una coppia di Nocera Umbra

L'Italia è oggi definita la "patria" del confetto, essendo tra i maggiori produttori di questo dolce tipico, particolarmente usato in occasioni importanti, cerimonie familiari, matrimoni, lauree, battesimi. Il mercato dei confetti vale in Italia 307 milioni di euro. E c'è chi, come Pierluigi Pizzone e Myriam Giovannini hanno censito oltre 50 confetterie artigianali su tutto il territorio, identificato i migliori "bon bon" e fatto di tutto questo un nuovo mestiere: il sommelier dei confetti, la prima figura professionale specializzata nella degustazione guidata dei confetti per riscoprire il sapore e il valore di questo piccolo dolce.



In pratica si tratta di fare una degustazione guidata di confetti artigianali e made in Italy selezionati tra le migliori produzioni italiane. Il servizio, primo in Italia, è stato ideato dalla coppia, residenti a Nocera Umbra (PG). I confetti, quelli veri, realizzati con materie prime di altissima qualità, hanno un'origine antica, risalgono al 400 a.C. La ricerca è stata poi approvata anche dall'Università dei Sapori di Perugia. Il sommelier dei confetti, partendo dall'origine di questo piccolo e gustoso bon bon, offre un nuovo modo di vivere il confetto realizzando esperienze di degustazione uniche: attraverso il "metodo dulcis".



Il sommelier dà vita ad una vera e propria attrazione, proponendo degustazioni di confetti selezionati in abbinamento a specifiche pietanze e bevande in diversi momenti del pasto o della cerimonia. Pierluigi Pizzone e Myriam Giovannini sono marito e moglie, 35 anni. Lei umbra originaria di Nocera e selezionatrice attenta di cibi per passione; lui abruzzese de L'Aquila legato alla tradizione del suo territorio, Sulmona la patria del confetto. Il loro è stato l'incontro di due persone che hanno vissuto sulla propria pelle, chi prima o dopo, l'esperienza di un terremoto che ha lasciato il centro storico delle città natali disabitato. Dopo essersi ritrovati in una situazione di grande difficoltà per portare avanti la loro prima attività, una tabaccheria situata nel centro storico di Nocera Umbra, ad oggi ancora quasi del tutto disabitato a causa del terremoto che nel 97 colpì il paese, i due imprenditori hanno cercato una soluzione per poter risollevare le sorti della loro azienda e hanno messo insieme passione e tradizione per creare una nuova attività commerciale, inventando la prima selezione dei migliori confetti artigianali d'Italia.



Per cinque anni hanno girato l'Italia censendo oltre 50 confetterie artigianali e conferito il bollino d'eccellenza a più di 80 varietà di confetti, selezionati per gusto, ingredienti scelti e metodo di produzione. Poi, la scintilla, è nata l'idea del sommelier dei confetti. Myriam e Pierluigi sono stati invitati a presentare questa eccellenza di confetti artigianali made in Italy a uno degli eventi più rinomati in Umbria sulla degustazione del vino umbro per eccellenza, il Sagrantino. Proponevano di assaporare i confetti in abbinamento a vini e passiti, per apprezzarne meglio il sapore e il retrogusto sia del vino sia dello stesso confetto. Ad ogni ospite veniva spiegato come degustare il confetto e le sensazioni tattili e di gusto che provavano assaporandolo, esattamente come facevano i sommelier con i vini. Si sono resi conto in quel momento di essere anche loro dei sommelier, ma dei confetti.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 21:13 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 21:52

