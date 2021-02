World Nutella Day, l'Italia lo celebra con una moneta da 5 euro

Domani in tutto il mondo si celebra la Giornata della Nutella e quest’anno in Italia la “crema spalmabile alle nocciole e al cacao più famosa del mondo” ha anche la sua moneta. L'inconfondibile vasetto entra nella numismatica per la gioia dei collezionisti: il ministero dell’Economia e delle finanze, con decreto del 21 dicembre 2020, ha autorizzato l’emissione della moneta d’argento da cinque euro dedicata alla serie Eccellenze italiane: Nutella del gruppo Ferrero. La moneta è in tre versioni di colore, autrice del disegno è Annalisa Masini: il dritto della moneta presenta il vasetto e il rovescio lo stabilimento del Gruppo Ferrero di Alba, dove l’azienda specializzata in prodotti dolciari fu fondata negli anni Quaranta. La moneta da 5 euro verrà presentata ufficialmente domani, ma è già uscita il 26 gennaio scatenando una caccia grossa fra i collezionisti dei gadget dedicati alla crema prediletta da Nanni Moretti (ricordate il barattolone del film “Bianca” dell’84?).

Tutti uniti nel nome della Nutella, dunque, uno dei brand alimentari più forti nel mondo. Il 5 febbraio per il World Nutella Day gli appassionati si danno appuntamento sui social media, a casa e in ufficio con i colleghi per condividere storie e ricette e per assaporare il gusto della crema inventata nel 1964 dall’imprenditore dolciario Michele Ferrero. La Giornata celebrativa è nata nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso che aveva conosciuto la crema spalmabile durante un suo soggiorno in Italia negli anni ‘90 e voleva riunire la community mondiale attorno alla sua passione. L’anno scorso nel giorno della festa la parola Nutella è stata menzionata su social una volta ogni 0,5 secondi.

Sul sito della Nutella si possono trovare idee per come celebrarla quest’anno: fare colazione a letto spalmandola sul pane, organizzare video-party in suo onore, creare una ricetta con abbinamenti originali, scrivere una canzone o una poesia. E visto che sostenibilità e circolarità sono ormai obiettivi irrinunciabili, ci si può anche esercitare con i colori dando nuova vita ai barattoli vuoti da usare come portapenne, portacandele, vasi da fiori (internet è piena di tutorial di upcycling). Il tutto da condividere sui social con l’hashtag #worldnutelladay, diventando follower dell’account @nutelladay e seguendo la celebrazione della giornata sulla pagina Facebook ufficiale del World Nutella Day. Entrerete a far parte, se l’idea vi gusta, di una community di 31 milioni di persone, ma la conta pare sottostimata.

