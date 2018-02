Pornhub, record di accessi a San Valentino. Per festeggiare un giorno di servizio Premium gratis

Mercoledì 14 Febbraio 2018, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 14-02-2018 16:35

Siete single e l'unica prospettiva sessuale per questa sera è quella di darvi al 'fai-da-te', utilizzando fazzoletti e cancellando cronologie? Non disperate, perché c'è chi ha deciso di venirvi in aiuto., infatti, offre gratuitamente il servizioa tutti i single nel giorno diNon è chiaro come si debba dimostrare di essere single, ma si sa ciò che include il: migliaia di video in HD o 4K disponibili rispetto alla funzione 'free', niente pubblicità né fastidiosi e inopportuni pop-up, filmati assolutamente inediti. Se siete single, potreste aver 'svoltato' la serata.Lo scorso anno Pornhub aveva pubblicato alcuni dati di insight molto significativi: in tutto il mese di febbraio, ilera stato raggiunto proprio a. Molti single, in tutto il mondo, erano ricorsi ai video hard per soddisfare le proprie pulsioni sessuali. In cima alle classifiche, però, c'è l'a farla da padrona: la maggior parte degli accessi al sito proveniva da Cile, Messico, Perù, Colombia e Ecuador.Molto significativi anche gli incrementi nelledi alcuni termini non troppo usuali per le categorie di film per adulti. Nel giorno di San Valentino spopolano infatti ricerche come 'Valentine', 'Cupid', 'Romantic', 'Love' e 'Romance'.