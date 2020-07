Travellers' Choice di Tripadvisor 2020: pioggia di premi su hotel, b&b e ristoranti della Campania

In questa difficile estate segnata dall'emergenza per il Covid-19, uno dei settori che sta affrontando le maggiori difficoltà è quello del turismo. Nonostante ciò si tenta di guardare con ottimismo al futuro. Ed in questo possono aiutare anche i riconoscimenti che le attività ricevono per gli standard di accoglienza che riservano ai propri clienti. In particolare i travellers' choice assegnati ogni anno da Tripadvisor alle migliori strutture ricettive e ristoranti del mondo. Classifiche dove, soprattutto a livello nazionale, non sfigurano alberghi, b&b e locali della Campania.

Nella graduatoria dei migliori 25 hotel del Belpaese, ad esempio, il La Favorita di Sorrento si piazza al secondo posto assoluto alle spalle del Sea Park di Giulianova. Al 12simo posto troviamo il San Pietro di Positano ed al 15simo il Bellevue Syrene ancora di Sorrento. Restiamo nella città del Tasso con il 21simo posto dell'Ambasciatori. Nella particolare classifica riservata ai piccoli alberghi, sul podio nazionale alle spalle del leader, il Corte di Gabriela di Venezia, si sistemano rispettivamente il Luxury Villa Excelsior Parco e La Minerva, entrambi di Capri. Al 14simo posto si piazza poi Palazzo Jannuzzi di Sorrento.

Il La Favorita di Sorrento lo ritroviamo anche al 14simo posto della più prestigiosa graduatoria mondiale riservata agli alberghi di lusso. Piazzamento che gli vale la leadership in quella italiana, dove, sul terzo gradino del podio, si colloca il San Pietro di Positano. In questo caso il Bellevue Syrene è sesto ed il Caesar Augustus di Capri 11simo. Tornando a Sorrento l'ambasciatori è 13simo ed il Villa Magia di Positano 23simo.

Un albergo della Campania conquista il primato assoluto mondiale nella categoria riservata alle migliori tariffe. Si tratta del Villa Sirena di Casamicciola Terme. Ovviamente ciò gli vale il primo posto anche nella classifica tricolore dove è 21simo il La Sonrisa di Sant'Antonio Abate.

Tra le strutture a livello globale che offrono il miglior servizio al 14simo posto c'è il Luxury Villa Excelsior Parco di Capri che è primo nella classifica nazionale. Terzo il Villa Sirena di Casamicciola Terme ed 11simo ancora il La Favorita di Sorrento. Il Luxury Villa Excelsior Parco di Capri è anche sesto mondiale e migliore struttura italiana nella particolare classifica riservata al romanticismo. Nella graduatoria nazionale l'isola azzurra piazza il Capri Wine Hotel al secondo posto, mentre il San Pietro di Positano è sesto, l'Onda Verde di Praiano è, invece, 17simo, il Punta Regina di Positano 19simo, il Villa Garden di Sant'Agnello 23simo e Maison La Minervetta di Sorrento 25simo.

Tra i migliori b&b a livello planetario il Salerno Centro Bed and Breakfast è 20simo e ciò gli vale il terzo posto italiano. Il B&B Via Toledo di Napoli è settimo davanti al Salerno Antica B&B ottavo. Massa Lubrense piazza al 12simo posto Casa Clementina, mentre al 14simo c'è Casa Nannina di Meta. Il Villa Prestige di Sorrento è 19simo. La Campania non sfigura neanche tra i migliori ristoranti del mondo dove, nella classifica riservata ai locali di lusso, c'è al 20simo posto il Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui due Golfi che è sul terzo gradino del podio italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA