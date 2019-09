Uber incrementa i suoi servizi, dopo taxi e mezzi pubblici arriva il cibo

Uber, a Londra un permesso che sa di bocciatura: licenza prorogata per appena due mes

Venerdì 27 Settembre 2019, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a disposizione sulla sua app. Una delle novità, elaborate perè legata alla sezione cibo, in cui l'app per spostarsi e dare e ricevere passaggi permetterà di fare o ricevere anche consegne a domicilio.«Vogliamo che Uber sia il sistema operativo per la vita di tutti i giorni: comunque tu voglia spostarti nella tua città e qualunque cosa tu voglia, vogliamo che Uber sia la tua app di riferimento», hanno fatto sapere i vertici del servizio. Dopo il lancio, infatti, sono passati a dare info anche sui mezzi pubblici e anche della disponibilità degli elicotteri. Sebbene però dall'azienda non facciano sapere le motivazioni ufficiali di tale potenziamento pare che questo stia negli incassi.Uber si è sempre occupato di far risparmiare soldi ai suoi utenti, ma non ha avuto gli incassi che forse sperava di avere. Con le sue perdite ancora in aumento, le azioni di Uber sono precipitate di quasi il 30%. Nel tentativo di invertire le sue perdite, Uber ha gradualmente aumentato il costo delle corse e ha incluso nuovi servizi.