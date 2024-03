Vietri sul mare, un'auto prende fuoco in autostrada: conducente uscito illeso, immediato l'intervento die vigili del fuoco

Code oin autostrada per l'incendio di un'auto verso avvenuto intorno alle 11 in autostrada fra Vietri sul mare e Salerno. L'uscita di Vietri è rimasta chiusa fino a quando non è stato rimosso il veicolo.

Una Nissan Qashqai ha preso improvvisamente fuoco durante la marcia. Rapido l'intervento dei caschi rossi del distaccamento Città in via Porto che hanno provveduto all'estinzione e alla messa in sicurezza dell'auto.

Sul posto anche gli operatori dell'Anas per quanto di competenza. Il conducente è uscito autonomamente illeso dall'auto.