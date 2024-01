Tuttohotel 2024 alla Mostra d'Oltremare di Napoli: assegnati gli Awards ai protagonisti dell'ospitalità nel Sud Italia

Sostenibilità ambientale e innovazione al centro della quarta edizione di Tuttohotel alla Mostra d’Oltremare: il mondo dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera e quello del turismo all’aria aperta si ritrova in questi giorni in occasione dell’evento a cui fanno da corollario le mostre espositive Ecohospitality, B&B ExpoDesign, e Italian Hotel Design realizzate dall’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia.

Il salone organizzato da Squisito Eventi, TicketLab e D&D Group con il patrocinio di Federalberghi Napoli, Faita e delle principali associazioni di categoria, ha dato appuntamento a Napoli ai professionisti dell’hospitality per mettere in vetrina le novità per il settore e valorizzare le strutture ricettive del Mezzogiorno ma anche per discutere i temi che riguardano il turismo e l’evoluzione di un’offerta ricettiva quanto mai proiettata a rispondere anche ai mutamenti di una domanda sempre più informata, esigente ed evoluta in un momento di grande crescita degli arrivi sul territorio italiano.

Un tema su cui nel corso dell’inaugurazione si è espressa l’assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, spiegando che a Napoli «le strutture ricettive - con chi vive e lavora ogni giorno - sono il biglietto da visita per chi arriva in città e un appuntamento come Tuttohotel è quanto mai necessario nell’ottica di promuovere il comparto ed offrire una accoglienza sempre adeguata ai visitatori».

L’invito a migliorare i servizi in città è arrivato dal presidente di Federalberghi Napoli, Salvatore Naldi: «Se migliorano in servizi aumentano gli arrivi di qualità. Qualcosa che un po’ alla volta già sta avvenendo. Non abbiamo invece problemi di quantità, basta pensare che anche se nessuno lo dice, a Napoli a breve apriranno tre nuove strutture».

Sulla stagionalità dell’apertura degli alberghi si è soffermato l’assessore regionale al Turismo Felice Casucci: «Dobbiamo lanciare un messaggio alle strutture che devono restare aperte 12 mesi all’anno. Dobbiamo avere la capacità di convincere i territori, accade già a Paestum ma non accade a Capri e Ischia e questo non è possibile. Abbiamo incentivato Ischia dopo i fatti di Casamicciola e avuto un buon risultato nel periodo delle festività dove si sono fatte attività che normalmente non si svolgevano. E questo è stato un messaggio significativo».

Momento clou di Tuttohotel 2024 è stata la consegna dei Tuttohotel Awards, i premi riservati a strutture ricettive e professionisti del Sud Italia con la collaborazione del Dipartimento di Economia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, da cui il professor Enrico Bonetti (Ordinario di Marketing - Università della Campania Luigi Vanvitelli) ha messo a punto in equipe «I criteri di valutazione per l’assegnazione dei premi» che l’architetto Simone Micheli ha definito un modo per «qualificare la struttura alberghiera e vincere in un mercato globale».

Trentadue i riconoscimenti consegnati. Fra le personalità premiate il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione per la strategia di marketing territoriale, Camillo Iacono (Albergo Terme San Montano di Forio d’Ischia) come miglior direttore d’albergo, Lucio D’Orsi come miglior manager dell’ospitalità, Flavio Sepe (Grand Hotel Vesuvio di Napoli) come miglior responsabile acquisti, Giada Filippetti Della Rocca (Elite Villas) come migliore imprenditrice emergente. A Dario Duro di Amira Campania è stato consegnato il premio benemerito per l’ospitalità mentre il manager internazionale Palmiro Noschese ha ricevuto il Premio alla Carriera.

Le strutture ricettive del Sud Italia insignite del Tuttohotel Awards 2024 sono: Sant'Angelo Luxury Resort (Matera), Artemisia Domus Giardino (Napoli), Maison La Minervetta (Sorrento), Negombo (Lacco Ameno), Playa El Flamingo (Marina di Camerota), Le Lenze - Don Mimì (Mattinata), The Spanish Palace Rooms (Napoli), Ostello degli Elefanti (Catania), Visititaly.eu, Umberto 34 -Luxury Home (Napoli), Adler spa Resort Sicilia (Siculiana), San Barbato Resort (Lavello), Masseria Monte Pizzi (Carovilli), Borgo Santandrea (Amalfi), Villa Paola (Tropea), Palazzo Ducale Venturi (Minervino), Caracol - Cala Moresca (Bacoli), Procida Camp Resort - La Caravella (Procida), Capri Palace (Anacapri), Gold Tower Lifestyle Hotel (Napoli). Radahotel, Laqua Countryside (Cicciano), Giardini Poseidon (Forio d'Ischia) e Arienzo Beach Club (Positano).

«Sono particolarmente felice della collaborazione tra Tuttohotel e il Dipartimento di Economia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli nell’ambito della quale l’università ha contribuito a definire il processo di selezione e valutazione dei candidati ai Tuttohotel Awards». ha commentato il professor Bonetti che poi ha aggiunto: «Questa manifestazione, per il nostro Dipartimento, è un’importante occasione per contribuire a far conoscere e a valorizzare alcune delle più interessanti eccellenze del Mezzogiorno nel settore del turismo».