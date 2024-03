Professionalità, ascolto del cliente e risoluzione del problema: chi entra in un punto vendita R-Store in tutta Italia trova personale competente, appassionato del marchio Apple e pronto a soddisfare i bisogni dell'utente finale. Che sia per un intervento di assistenza tecnica o per provare un nuovo device, il sorriso e la preparazione del personale - dall'accoglienza alla fase finale della cassa - è una costante di chi lavora in R-Store. Elevata tecnologia ma anche contatto con il consumatore, quindi, per ascoltare le necessità e soddisfare le esigenze del mercato: da quelle personali alle scuole, alle istituzioni, alle imprese o ai professionisti.

Formazione e costante aggiornamento sono alla base dell'offerta qualitativa degli R-Store, che si esprime attraverso il personale impiegato che deve saper rapportarsi alla squadra, avere un metodo di lavoro e soprattutto passione per il marchio Apple da trasmettere a chi si avvicina ad esso. Bisogna insomma saper creare connessioni, a livello tecnologico ma anche e soprattutto umano. R-Store parte da una forte esperienza Retail e B2B dei soci, generazione Steve Jobs, appassionati di informatica con predilezione spiccata per Apple. Sguardo in avanti, R-Store punta ora anche al mercato del green reciclyng e della cyber security.

Presenti in maniera capillare in Italia con quattro città territorialmente di riferimento: Milano, Roma, Napoli (3 punti vendita, il primo nel 2008), e Palermo, R-Store ha 34 punti retail in dieci regioni. Ambienti accoglienti e arredi minimal per offrire la migliore customer experience tra cura del cliente ed elevati standard di sicurezza. Due milioni e 600mila gli ingressi registrati nei negozi, con 482mila vendite. Non manca l'e-commerce: una realtà parallela in continua trasformazione.

R-Store nasce per essere punto di riferimento sia per persone di ogni età, che per le attività professionali e del segmento istruzione. Lavora costantemente per soddisfare i clienti attraverso programmazione e approfondimento su quanto Apple propone per prodotti, servizi e soluzioni integrate. La mission è fornire la migliore tecnologia per una crescita individuale e professionale. E anche chi si rivolge ai negozi per l'assistenza tecnica è garantito: trova personale specializzato e aggiornato da Apple, procedure e componenti certificate. esistono 26 laboratori in Italia con 2 collect point, un team di 65 tecnici certificati Apple che opera in tutta Italia con strumenti all'avanguardia e componenti originali Apple.

R-Store ha un team education dedicato al settore dell'istruzione in modo da poter offrire un supporto completo per lo sviluppo della didattica digitale in istituti scolastici ed enti pubblici. Uno staff di commerciali e tecnici specializzati e uffici su tutto il territorio sono al servizio del settore per far sì che la tecnologia possa trasformare la scuola, far nascere nuovi modi di pensare e sviluppare idee.

Si tratta di un team dedicato ad aziende e professionisti, focalizzato sul connubio tra esigenze legate alle performance tecnologiche e la necessità di evolvere verso l'industria 4.0, che offre le migliori soluzioni studiando la realtà imprenditoriale a cui di volta in volta si rivolge. Il tutto per accrescere la competitività sul mercato di riferimento attraverso progetti integrati, la scelta di dispositivi idonei, la progettazione di software ad hoc per esigenze dell'impresa.

Messaggi emozionali e al contempo razionali, campagne incentrate sulla cura della persona e la scelta di più canali di trasmissione sono alla base del marketing di R-Store per instaurare connessioni con il pubblico sempre interattive, accattivanti e coinvolgenti. L'acquisto di prodotti ricondizionati Apple è fortemente richiesta. Ecco da dove nasce il progetto ReStore: una catena di negozi i cui si vendono prodotti ricondizionati: device come nuovi, garantiti in ogni parte. Con ReStore si recuperano grandi quantità di smartphone, tablet e computer, rigenerati e reintrodotti sul mercato.