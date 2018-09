R-Store festeggia il suo primo decennale: in 1.400 a Villa Domi

Sabato 29 Settembre 2018, 10:40

Era il 2008 quando l’imprenditore napoletano Giancarlo Fimiani, insieme ai soci Felice Giusti, Stefano Selvaggi e Claudia Cremonese, aderì al programma commerciale Apple Premium Reseller ideato da Apple, aprendo il primo R-Store a via Nisco, nel cuore di Chiaia.Una felice intuizione visto che oggi R-Store conta 16 punti vendita in 5 regioni in Italia, ed un traguardo importante che meritava il party del decennale voluto dall'amministratore delegato Giancarlo Fimiani insieme al marketing manager Elio Caldora, che per l'atteso taglio della torta hanno ospitato più di 1.400 amici nella magica cornice di Villa Domi, trasformata da giochi di luce ed allestimenti nel segno dell'inconfondibile mela bianca.Coordinato da Maurizio Aiello sulla falsariga degli I'M Party, l'happening ha visto in prima linea un team di professionisti dell'entertainment : dai proprietari Maria e Mimmo Contessa a Francesco Cappuccio, Paolo Tortora, Andrea Riccio e Lorenzo Passarella, mentre il sottofondo musicale è stato affidato alla band di Simona Boo, interrotta solamente per la spettacolare esibizione del gruppo Red Monium Art Productions, che hanno lasciato tutti a bocca aperta con le loro acrobazie col fuoco.A chiudere la cena, una mega torta inaugurale a forma di mela, sulla quale sono esplosi coriandoli e petardi luminosi.