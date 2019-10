Ultimo aggiornamento: 15:58

Il talento artistico campano premiato a Gaeta, nel corso della 5° Giornata nazionale sull’Economia del Mare, al workshop su “Mare e cinema: territorio, vip, imprese”, moderato dalla giornalista del Tg2 Maria Antonietta Spadorcia. Riconoscimenti per professionisti di eccelsa qualità. Praticamente quasi un intruso tra i premiati un autentico fuoriclasse della sceneggiatura, e cioè Salvatore de Mola, la penna di Montalbano in versione tv. Riconoscimenti per la produzione ad Andrea Cannavale, della Run, sempre più in auge col fratello Alessandro e anche a Gaeta con tanti appassionati dell’indimenticato papà Enzo.Per le interpretazioni a Fabio De Caro e Gianluca Di Gennaro, ambedue diventati popolari con Gomorra ma con alle spalle anni di gavetta e brillanti ruoli in vari film. De Caro ha ritirato un riconoscimento per Malammore, anche a nome del regista Onofrio Brancaccio, sul tema dello stalking. Per i corti premio a Fabrizio Acampora che ha guidato “Pastura”. Nel Palazzo della cultura di Gaeta, spazio anche a “Miss Red Carpet” Fiorenza d’Antonio e alla fashion beauty di rilevanza internazionale Benedetta Riccio. Dibattito su Mare & Cinema arricchito dagli interventi dei critici Ignazio Senatore e Anna Bisogno, docenti universitari e spesso opinionisti a Cinematografo su Rai 1. Encomio anche per Umberto Scipione, autore delle colonne sonore dei film di Alessandro Siani e anche di Carlo Verdone.