Biancaneve senza nani (e principe) in nome del «politically correct», bufera sul nuovo film Disney

Biancaneve ispanica, senza principe e senza nani. Il nuovo film della Disney firmato dalla sceneggiatrice e regista del momento, Greta Gerwig, uscirà solo nel 2024 ma ha già scatenato un acceso dibattito tra chi lo accusa di aver snaturato la fiaba del 1937 in nome del «politically correct» e chi lo saluta come la necessaria attualizzazione di una storia datata. A creare il clamore e scatenare i social media è stata una foto pubblicata dal tabloid britannico Daily Mail delle riprese del film in Bedfordshire, Inghilterra.

Biancaneve senza nani, polemica su Disney

Nell'immagine si vede Biancaneve con il suo caratteristico mantello rosso sopra l'abito giallo e blu seguita da un gruppo di creature magiche d'ogni genere, dimensioni ed etnia. «GoWoke or GoBroke», ha scritto un utente di Twitter accusando l'industria cinematografica negli Stati Uniti di essere «succube» della cosiddetta «cultura woke», ovvero anti-razzista, pur di vendere i propri prodotti.

LE REAZIONI

Oggi è la protagonista, diventata famosa per aver interpretato il ruolo di Maria nel remake di 'West side story' di Steven Spielberg, a dire la sua sui cambiamenti alla storia originale sottolineando che la fiaba «aveva bisogno di essere modernizzata». «È un cartone animato di 85 anni fa e la nostra versione è la storia di una giovane donna che vive la sua vita a prescindere dal fatto che 'Un giorno il suo principe verrà'», ha dichiarato l'attrice. Sì perché oltre ai sette nani, anche il principe azzurro è stato silurato e Biancaneve si salva da sola, senza bisogno di un uomo su un cavallo bianco per realizzare i propri sogni.

I PRECEDENTI

Non è la prima volta che i classici Disney finiscono sotto accusa per essere eccessivamente datati: dalla Bella addormentata «abusata» dal principe che la bacia contro la sua volontà, al body shaming in Cenerentola, il dilemma se attualizzare favole di un secolo fa o abbandonarle al loro destino è grande. Il gigante dell'intrattenimento Usa sembra aver scelto la prima strada negli ultimi anni producendo il film la nuova Sirenetta con una protagonista afroamericana e mettendo in cantiere una versione queer della Bella e la Bestia. E non è un caso che Biancaneve sia stata affidata alla scrittura di Greta Gerwig, l'unica che è stata in grado di raccontare in modo credibile 'Piccole donnè femministe e la prima 'Barbiè in crisi di identità.