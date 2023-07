Coco Lee, morta a 48 anni la star Disney (voce di Mulan): era in coma dopo aver tentato il suicidio

La cantante Coco Lee, famosa pop star in Asia negli anni novanta e 2000, è morta all'età di 48 anni. Nata a Hong Kong, Lee si è trasferita negli Stati Uniti da bambino e ha pubblicato album in mandarino e inglese. Ha anche doppiato il personaggio principale nella versione mandarina del film di successo Mulan, e ha eseguito una canzone della colonna sonora di Crouching Tiger, Hidden Dragon agli Oscar del 2001. Le sorelle hanno detto che era in coma da quando ha tentato il suicidio nel fine settimana. Lee soffriva di depressione da alcuni anni, le sorelle maggiori Carol e Nancy hanno scritto in un post su Facebook. Ha cercato di togliersi la vita a casa domenica ed è stata portata in ospedale, dove è morta mercoledì.

Chi era Coco Lee

Lee è entrata nella scena dei Mandopop nel 1994 con due album in mandarino.

L'anno successivo pubblicò un album in lingua inglese e un altro terzo album in mandarino.

«Non solo ci ha portato gioia con le sue canzoni e i suoi ballie negli ultimi 29 anni, ha anche lavorato duramente per aprire nuovi orizzonti per i cantanti cinesi sulla scena musicale internazionale e ha fatto del suo meglio per far brillare i cinesi», scrivono le sorelle di Lee.

Ha anche cantato la versione mandarina della canzone tematica Mulan, Reflection; mentre la sua canzone Before I Fall in Love è nella colonna sonora del film hollywoodiano Runaway Bride del 1999, con Julia Roberts e Richard Gere.

Le sue performance includono un concerto di beneficenza di Michael Jackson & Friends in Corea del Sud nel 1999, ed è stata giudice di talent show televisivi tra cui Chinese Idol.

Lo scorso capodanno, Lee ha detto in un post su Instagram di aver «affrontato importanti ostacoli che cambiano la vita», descrivendo il 2022 come un «anno davvero difficile». Secondo molti, Lee soffriva di depressione.

Cosa c'era dietro quel sorriso luminoso

Il suo ultimo singolo Tragic è stato pubblicato il 14 febbraio di quest'anno. A marzo, ha detto su Facebook di aver subito un intervento chirurgico al bacino e alla coscia dopo aver innescato una vecchia lesione alla gamba durante una sessione di danza alla fine dello scorso anno.

Thank You, for the Music. 🤍



RIP Coco Leepic.twitter.com/sp7P0F4kos https://t.co/hsvxSNui6H — Stream BE:US album by BGYO (@d_d3fri) July 5, 2023

Nel 2011 Lee ha sposato Bruce Rockowitz, ex amministratore delegato della catena di fornitura Li & Fung, con sede a Hong Kong. Hanno due figlie dal suo precedente matrimonio. Le voci che si erano divisi hanno cominciato risalgono a circa tre anni fa, ma Lee non le ha mai affrontate.

Mercoledì, le sorelle di Lee hanno scritto: «Oltre a ricordare Coco, spero che condividerete il suo caratteristico sorriso luminoso, onestà e gentilezza con tutti quelli intorno a voi, e continuerete il desiderio di Coco che tutti quelli intorno a lei sentano il suo amore e la sua gioia».