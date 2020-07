Ultimo aggiornamento: 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: The Shoemaker of dreams è il 'biopic spericolatò del 'ciabattino delle star' Ferragamo realizzato da Luca Guadagnino: è uno dei titoli annunciati Fuori Concorso dal direttore dellaAlberto Barbera, nella conferenza stampa di77 (2-12 settembre) in corso in streaming sul sito della Biennale.