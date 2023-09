Franco Ricciardi torna al cinema: sarà la colonna sonora di «Io Capitano» e «Diabolik - chi sei?»

Franco Ricciardi torna al cinema, il grande schermo si riappropria della sua musica.

Dopo aver vinto nel 2014 il David di Donatello per la migliore canzone originale con il brano “‘A Verità”, colonna del film “Song’e Napule” dei Manetti Bros e nel 2018 il secondo David di Donatello con il brano "Bang Bang" nel film "Ammore e malavita" dei Manetti Bros -con il quale ha vinto anche il Nastro d'argento nel 2018 come miglior canzone originale, Franco Ricciardi sigla due nuove collaborazioni come colonna sonora di ben due film. La prima con il nuovo film di Matteo Garrone, Io Capitano - vincitore del Leone d'argento - premio per la migliore regia alla Mostra del cinema di Venezia 2023 e nelle sale cinematografiche dal 7 Settembre.

Il tema è quello dell'immigrazione, da sempre caro all'artista napoletano che partecipa alla colonna sonora del film con il brano “Leyla”, un pezzo contenuto nel suo ultimo album “Je” e che racconta tra ritmi coinvolgenti la storia di una ragazza araba che vive nel Rione Sanità. La seconda collaborazione invece è la riconferma del profondo legame con i fratelli Manetti. Per il loro nuovo film Franco canta un inedito dal titolo “La notte di Ginko” scritta da Nelson (testo) e Pivio ed Aldo De Scalzi (musica). Il film in uscita il prossimo 30 novembre è “Diabolik- chi sei?” il terzo capitolo della saga ispirata al celebre fumetto creato nel 1962 da Angela e Luciana Giussani e firmato, ancora una volta, dai Manetti Bros.

Anche la trama è top secret - proprio come il brano di Franco.

Quel che sappiamo e’ che il nemico di Diabolik, il commissario Ginko - il cui nome appare nel titolo della canzone- è interpretato ancora una volta da Valerio Mastrandrea. «Con i fratelli Manetti il sodalizio pare proprio infrangibile - dichiara Franco Ricciardi. Sono felice di essere la colonna sonora di film così belli - continua Franco, sia Garrone che i Manetti sono il nostro cinema di qualità, quello verace, quello che ti scuote. E considerato che anche io canto per regalare emozioni sono contento di poterne fare parte. Anche questo vuol dire fare cultura, unire talenti e suscitare eccitazione e riflessioni - conclude Franco».