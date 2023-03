Hugh Grant, l'intervista "annoiata" agli Oscar 2023: «Nel film ho recitato solo 3 secondi»

Un'intervista non proprio simpatica quella di Hugh Grant alla notte degli Oscar 2023. Raggiunto da Ashley Graham di ABC, l'attore ha assunto un atteggiamento scortese durante l'intervista, rispondendo con fare annoiato, palesemente disinteressato. Nonostante i tentativi della giornalista di instaurare un normale dialogo, il volto di "Notting Hill" ha scelto monosillabi e repliche a tratti sprezzanti. Una brutta figura che è valsa a Grant il soprannome di "Mr Simpatia" da parte del popolo del web.

Le risposte imbarazzanti

Graham ha iniziato riferendosi alla star di Notting Hill come “veterano dell’Oscar“, prima di chiedergli come si sentisse a tornare agli Academy Awards. «È affascinante, tutta l’umanità è qui. È la fiera della vanità». Quando gli è stato chiesto se avesse particolare piacere nel ritrovare qualcuno, lui ha replicato: «Nessuno in particolare».

L’intervista è andata di male in peggio quando Graham ha posto la domanda standard da tappeto rosso, ovvero «Cosa indossi?». «Solo il mio vestito», aggiungendo poi a proposito di chi l’avesse realizzato manualmente: «Non ricordo, il mio sarto».

Infine Graham ha chiesto a Grant della sua partecipazione a Glass Onion:"È stato un film così straordinario, l'ho davvero adorato. Quanto è divertente girare qualcosa del genere?" e Grant:"Beh, sono ci sono a malapena. Voglio dire, appaio per circa tre secondi".