Laura Morante e la lite con Nanni Moretti: «Non mi ha voluta al Festival di Cannes, un comportamento inaccettabile»

Laura Morante, Alda Merini in Folle d’amore, prodotto dalla Rai e appena presentato al Festival di Torino, si racconta in un’ampia intervista al settimanale Oggi in edicola. E racconta la rottura con Nanni Moretti, regista con chi ha girato diversi film: da Sogni d'oro a Bianca a La stanza del figlio. Proprio a quest'ultimo film, uscito nel 2001, si deve l'interruzione della collaborazione tra l'attrice e Moretti, una frattura che non è stata ancora risanata.

Il Festival di Cannes

Sulle pagine del settimanale Oggi, Laura Morante ha parlato dell'episodio che causò la rottura tra lei e il regista.

Nel 2001, tutto il cast del film La stanza del figlio salì sul palco del Festival di Cannes per la Palma d'Oro. L'attrice, però, fu esclusa: «Il comportamento di Nanni è stato inaccettabile». A suo dire, starebbe ancora attendendo di avere una spiegazione. Una spiegazione potrei essermela data. Vale poco, finché l’interessato non accetta il confronto. Finché non mi racconta con parole sue perché non mi ha voluto a Cannes. […] Un giorno potrei girare un altro film con Moretti. Basta che lui mi spieghi quel perché».



L'invito (rifiutato) al corteo del film Il sol dell'avvenire



L'attrice non era presente nel corteo del finale del film Il sol dell'avvenire. Nella scena sfilano artisti legati al mondo di Nanni Moretti, da Renato Carpentieri a Jasmine Trinca, da Anna Bonaiuto a Giulia Lazzarin. «Non avrebbe avuto senso», spiega la Morante. «Sono stata contattata dalla produzione. Successivamente mi ha chiamato lui in persona. Per chiedermi di esserci. Ma non ammetto gesti di convenienza. Agisco in base ai miei principi. Sarei stata ipocrita, se avessi aderito. Come se niente fosse. I comportamenti sono importanti quanto le parole. La risposta è stata negativa, non ostile»