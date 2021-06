Michael J. Fox, compie 60 anni il Marty di "Ritorno al futuro": i successi, la lotta col Parkinson, la forza di sorridere sempre

A 60 anni, li compie proprio oggi, Michael J. Fox praticamente vissuto mille vite. Uno dei divi più acclamati e conosciuti di Hollywood, noto soprattutto per il Marty McFly della trilogia di Zemeckis, Ritorno al futuro o come Alex di Casa Keaton, combatte ancora con il Parkinson che scoprì di avere giovanissimo, ad appena trent’anni. Ma lui non si è mai arreso, ha continuato a lavorare e si è impegnato nella e per la ricerca. Lo scorso anno...

