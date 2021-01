Morto Jean-Pierre Bacri, la star della commedia francese aveva 69 anni ed era malato di cancro

Brillante e pluripremiato, l'attore francese Jean-Pierre Bacri è morto oggi a Parigi all'età di 69 anni per un cancro. Era molto popolare non solo in francia, protagonista fra l'altro di «Aria di famiglia» e «Il gusto degli altri». Lo ha annunciato il suo agente. Attore di teatro, poi di cinema, incarnava nell'immaginario collettivo dei francesi l'antipersonaggio spesso brontolone e annoiato, ma in fondo di grande umanità.

Era anche autore e sceneggiatore, suoi molti testi per il teatro oltre che per il cinema, spesso portati al successo insieme ad Agnès Jaoui, che era stata sua compagna. In carriera, Bacri ha vinto per 5 volte un Cesar (gli Oscar francesi), ricevendo fra l'altro premi per la miglior sceneggiatura con Agnès Jaoui per «Smoking/No Smoking», «Aria di famiglia», «Parole, parole, parole...» e «Il gusto degli altri».

