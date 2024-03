Oscar 2024, tutto ciò che c'è da sapere: dove vederli in tv, date e orari

Ci siamo quasi, la notte degli Oscar 2024 si avvicina e nonostante i giochi siano fatti e i vincitori già decisi, i premi verranno consegnati solo domenica prossima 10 marzo, più precisamente nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 se si segue la trasmissione dall'Italia.

Per la prima volta, dopo circa 20 anni, non sarà più Sky a trasmettere la diretta, in quanto il gruppo ha deciso di non rinnovare gli accordi per ottenere i diritti per la serata. Sarà infatti la Rai a ospitare la serata con uno speciale condotto da Alberto Matano e una diffusione in contemporanea in streaming su RaiPlay. Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte della TV di stato ma si attendono aggiornamenti.