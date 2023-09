Premio Faraglioni a Paolo Sorrentino, anche Gary Oldman tra ospiti al Quisisana di Capri

Capri come Hollywood. Due premi Oscar in una serata di gala. Al teatro Quisisana il regista Paolo Sorrentino e l'attore Gary Oldman. I due sono sull'isola azzurra per le riprese del nuovo film del cineasta napoletano, iniziate il primo settembre nei giardini di Augusto. La star americana fa infatti parte del cast, con un ruolo che resta top secret, e ha accettato l'invito di partecipare alla cerimonia organizzata dai fratelli Damino, di Capri arte, ideatori del premio Faraglioni quest'anno assegnato al divo partenopeo tra le eccellenze internazionali.

Conduce Eleonora Daniele, con intervalli musicali di Antonello Venditti e Lina Sastri.