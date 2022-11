Pupi Avati colto da malore sul set del suo ultimo film. Mercoledì a Bologna è stato ricoverato per uno scompenso cardiaco. Paura durante le riprese, quando il regista ha improvvisamente avuto un mancamento. Adesso si trova all'ospedale Sant'Orsola e verrà dimesso la prossima settimana.

Come sta Pupi Avati

Dopo lo spavento iniziale, le condizioni di Pupi Avati si sono stabilizzate. Il fratello, intervistato dal Corriere di Bologna, ha fatto sapere che il regista tornerà al lavoro non appena i medici lo dimetteranno dall'ospedale. Il 3 novembre ha festeggiato i suoi 84 anni in ospedale. «È un ex infartuato - dice il fratello ai cronisti - seppure non come me che ne ho vissuti cinque. Pupi si è ripreso dopo poche ore e ora sta bene, siamo tutti sollevati e già stiamo programmando le prossime giornate di lavoro. Uscirà fra due o tre giorni e torneremo a Roma dove ritroveremo la troupe».