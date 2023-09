«Mia zia Sophia Loren è una roccia, dopo l'intervento all'anca l'ho sentita al telefono e l'umore era ottimo». Alessandra Mussolini, figlia della sorella dell'attrice, Maria Scicolone, rassicura in collegamento con «La vita in diretta» su Raiuno i tanti ammiratori della leggendaria diva all'indomani del brutto incidente domestico che l'ha portata d'urgenza in sala operatoria per la frattura dell'anca. «Mi sono presa uno spavento incredibile, ho chiamato a Ginevra e mi ha risposto Ninni, la persona che sta con lei da tanti anni ed è ormai di famiglia. Mi ha detto con voce allarmata che mia zia era scivolata sul pavimento bagnato e liscio del bagno e l'avevano portata in clinica. Per fortuna i medici hanno subito inquadrato il problema, le hanno fatto l'epidurale e in due ore l'hanno operata». Sophia Loren, spiega, resterà ricoverata il tempo necessario: «Le fanno gli antidolorifici, ma sta bene ed commossa dall'affetto che tutti le manifestano. Abbiamo anche riso insieme della mia reazione spaventata. Ora deve stare tranquilla, poi comincerà la fisioterapia. È di ottimo umore e saluta tutti».

Al capezzale della diva sono accorsi i due figli Carlo ed Edoardo Ponti. Anche una fonte vicina alla famiglia rassicura da Ginevra sulle sue condizioni: «Ci siamo sentite al telefono e posso dire che aveva una bella voce» ha raccontato all'Ansa. «Mi ha detto: Hai visto che scherzo ti ho combinato?. Dovrà fare il suo percorso di riabilitazione, ma ha reagito bene». Sophia Loren ha compiuto 89 anni il 20 settembre ed è sempre stata in gran forma. A giugno è stata l'ospite d'onore al Galà del centenario all'Arena di Verona, dove è arrivata al braccio del ministro della Cultura Sangiuliano, e il 2 settembre è stata la madrina dell'evento One Night Only organizzato da Armani a Venezia. Oggi avrebbe dovuto inaugurare un ristorante a Bari e ricevere la cittadinanza onoraria.