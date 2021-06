Tarantino sul suo ultimo film: «È raro chiudere la carriera con un lavoro decente»

«Molti registi hanno fatto degli ultimi film terribili. Spesso i loro film peggiori sono proprio gli ultimi». Così Quentin Tarantino si "approccia" col suo humour a quello che sarà il suo prossimo e ultimo lavoro della carriera. «È il caso di molti registi della Golden Age di Hollywood che sono finiti a fare i loro ultimi film negli anni ’60 e ’70. Poi è stato anche il caso di molti registi della New Hollywood che hanno fatto i loro ultimi film alla fine degli anni ’80 e negli anni ’90», le parole del regista.

«Quindi, finire la tua carriera con un film decente è raro. Finire con un buon film è già una specie di successo. Voglio dire, gli ultimi film di molti registi sono orribili. Forse non dovrei farne un altro...». E invece sarà così: il suo decimo lavoro sarà anche l'ultimo di una carriera piena di premi e di successi. La paura la metterà sicuramente da parte. "Once Upon A Time in Hollywood" non sarà il sul ultimo film.