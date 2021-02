Ai Golden Globes tre registe concorrono al premio, mai accaduto prima

Tre registe donne gareggeranno per la prima volta ai Golden Globes. Una ventata di novità dopo che per decenni era piuttosto raro che una sola donna fosse menzionata nella categoria dei registi.

Solo cinque registe sono state nominate nei 78 anni di storia dei Globes: Sofia Coppola, Jane Campion e Ava DuVernay, mentre Kathryn Bigelow e Barbra Streisand sono state entrambe nominate due volte. Solo la Streisand ha vinto nel 1983.

Tra le candidate per il 2021 figurano: Regina King, per One Night in Miami, Chloé Zhao per Nomadland e Emerald Fennell, la regista britannica (l'anno scorso è diventata famosa per aver interpretato Camilla Parker Bowles in The Crown), per la sua commedia sulla vendetta consumata dopo uno stupro, Promising Young Woman.

Queste registe gareggeranno contro due uomini che non sono estranei alle nomination ai Globe: Aaron Sorkin, per The Trial of the Chicago 7, e David Fincher, per Mank.

