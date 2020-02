Tom Cruise e il Coronavirus, «prigioniero» a Venezia: cosa succede nel set di Mission Impossible

Tom Cruise 'prigioniero' in un hotel di Venezia, tutto a causa del coronavirus. Il Daily Mail riferisce che la star di Hollywood deve fare i conti con la diffusione del virus mentre si trova in Laguna per girare Mission Impossible 7. Cruise avrebbe dovuto girare in alcuni dei luoghi più caratteristici di Venezia ma i programmi sono stati congelati.



L'attore è arrivato a Venezia il 20 febbraio e dovrebbe trattenersi fino al 1° marzo, in attesa di capire se i programmi verranno rivisti. Mission: Impossible 7, diretto da Christopher McQuarrie, dovrebbe uscire nell'estate 2021. Non è chiaro se la data verrà modificata dopo i problemi degli ultimi giorni.

Ultimo aggiornamento: 21:33

