Capri Hollywood, Tony Renis e Bobby Moresco consegnano il Capri Award a Frank Grillo

“Dedico il Capri Award ai miei nonni, emigranti negli USA all’inizio del secolo scorso, italiani convinti che, sin da bambino, mi hanno trasmesso l’amore per il nostro Paese, malgrado siano stati costretti ad allontanarsi dalle loro origini in cerca di fortuna”, ha dichiarato Frank Grillo, stringendo tra le mani la statuetta del "Capri Hollywood", la sirena caprese realizzata da Lello Esposito. “Sono particolarmente fiero di ricevere questo premio prestigioso, perché mi sento italiano al 100% e non italo-americano”.

Con il Gala di Apertura della Stagione Autunnale di “Capri Hollywood” si apre la ventisettesima edizione di "Capri Hollywood", dal 27 dicembre al 2 gennaio a Capri, tra glamour e mondanità. Special guest dell’evento all’Hotel de Russie di Roma, Frank Grillo, attore e campione di arti marziali di origini calabresi e napoletane, tra i protagonisti del film "Lamborghini" nel ruolo di Ferruccio Lamborghini. Ad accogliere Grillo, accanto al produttore Pascal Vicedomini, il premio Oscar Bobby Moresco, regista e sceneggiatore anche di “Lamborghini”, e il produttore musicale Tony Renis, presidente onorario di Capri Hollywood.

Un momento emozionante per Frank Grillo, che ha condiviso con il figlio Remy. Grillo, durante il gala, ha espresso pubblica gratitudine ai produttori Andrea Iervolino e Lady Monica Bacardi per averlo scelto quale interprete del geniale fondatore della casa automobilistica emiliana, nata sulla scia dei precedenti successi nella fabbricazione di trattori.

Al “Capri Gala a Roma”, sono intervenuti anche diversi amici e colleghi di Grillo sul set di “Lamborghini” Giovanni Antonacci, Ema Kovac, Luca Riemma, Antonella Salvucci e Clementino. Il rapper-attore campano che non ha esitato ad esibirsi in estemporanei freestyle, accompagnato dagli amici musicisti Marcello Cirillo, Erminio Sinni e Davide Palma. Tra gli ospiti della serata, anche Cristiano de Andrè, Cecilia Dazzi, Martina di Fonte, Rossella Rimano, la giovane etoile Lavinia Comelli, i casting director Teresa Razzauti, Armando Pizzuti e Barbara Giordani, i produttori Roberto Cipullo, Silvio Muraglia e Andrea Zoso, il d.g. contenuti di Mediaset Alessandro Salem.