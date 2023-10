Bobby Moresco chairman della 28sima edizione di Capri Hollywood – The International film festival

Sarà il premio Oscar Bobby Moresco il chairman di 'Capri, Hollywood - The International film festival 2023' ventottesima edizione (27 dicembre - 2 gennaio 2024). Il regista e sceneggiatore di «Lamborghini» (attualmente in Italia a lavoro con Andrea Iervolino per la preparazione del film «Maserati» ) affiancherà sull’Isola azzurra la presidentessa Edwige Fenech.

Moresco, autore anche di film cult come «Crash» (vincitore di una statuetta), e «Million Dollar Baby», è legatissimo da anni a Capri, Hollywood, «basta pensare - ricorda Pascal Vicedomini (fondatore e produttore della kermesse) che come tradizione porta le star e la grande industria del cinema internaizonale nel golfo di Napoli nel cuore dell'inverno, - che proprio al nostro festival Moresco incontrò Iervolino e Monica Bacardi (ILBE). che gli proposero ‘Bent’ e poi un film su Lamborghini, in America famoso quanto Ferrari. Con Edwige, che è stata sostenitrice del festival sin dalle prime battute insieme a personalità come Lina Wertmuller e Gillo Pontecorvo, si creerà così una coppia di 'padroni di casa' davvero innamorati dell'isola e pronti a dare il benvenuto ad un parterre che già si annuncia di grande interesse, impegnato a sostenere la meritata candidatura all'Oscar per 'Io capitano' di Matteo Garrone».

Moresco raccoglie il testimonial di chairman dal regista cult Terry Gilliam che resta neella squadra dell'Istituto caprese con Tony Renis (chairperson onorario), la cantante Noa (presidente onorario), i registi Michael Radford, Shekhar Kapur, Mimmo Calopresti, Enrico Vanzina, i premi Oscar Alessandro Bertolazzi e Gianni Quaranta.

La manifestazione promossa dall'Istituto Capri nel mondo e sostenuta dal MIC (Dg Cinema) e dalla Regione Campania, che apre la stagione degli Award internazionali, ha il patrocinio del Comune di Anacapri, della Città di Capri, ddl Comune Napoli, dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, della Croce Rossa, della SIAE e del Nuovo Imaie.