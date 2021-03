Arisa, la foto choc con il seno di fuori su Instagram: «Vi piacciono le mie tette...». Boom di like

Arisa, la foto hot su Instagram: «Vi piacciono le mie tette...». Poco fa, la cantante lucana ha spiazzato i fan con uno scatto inaspettato condiviso sui social. Arisa ha postato due foto di se stessa in reggiseno, con il prosperoso décolleté in bella mostra. Il motivo è apprezzabile, promuovere la filosofia boby positive.

Ecco le parole di Arisa: «Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo. E non parlo solo di un ipotetico partner. Tempo bello da passare con le amiche , persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene. Il tempo che stringe, abbine cura. C’è tanto da vivere. Vi piacciono le mie tette?».

Immediati i commenti dei fan. «W le tette», scrivono alcuni utenti. E c'è anche chi ci scherza su: «Che ti sei bevuta Arisa?». Ma lei risponde così: «Niente, neanche un bicchiere di vino». Boom di like.

