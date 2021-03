Arisa, la collana costosissima sul palco dell'Ariston. Fan increduli: «Vale quanto una casa»

Arisa, la collana costosissima sul palco dell' Ariston . Fan increduli: «Il prezzo? Come una casa, ecco quanto...». La cantante lucana si è esibita per l'ultima volta in questa edizione del Festival.

Come ogni sera, l'interpretazione intima ed emozionante di Arisa strega i fan e sui social è tripudio. Ma stasera, ad attirare l'attenzione dei follower è il gioiello indossato dall'interprete. In tanti, infatti, notano il costoso modello e su Twitter parte il totocollana. Immediati i commenti: «Ma quanto costa?». E ancora: «È molto preziosa...». Poi c'è chi spiega: «Si tratta di un collier Cartier da 99mila euro. Inoltre, Rosalba ha sfoggiato anche un anello Cartier da 11900 euro». Finale super glamour.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Sanremo 2021: Achille Lauro, il gran finale con l'addome trafitto... IL FESTIVAL Fedez e Francesca Michielin si esibiscono all'Ariston. Il regalo... IL FESTIVAL Sanremo 2021, Colapesce e Dimartino si esibiscono: balli sfrenati a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA