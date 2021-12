Blanco, il primo tour si chiuderà a Napoli: tutti i suoi concerti in giro per l'Italia

Parte domenica 3 aprile da Padova il primo tour di Blanco, astro nascente della musica italiana, che lo vedrà protagonista nella primavera 2022. Prodotto e distribuito da Vivo concerti e Friends & partners, la prima avventura live di Blanco lo porterà ad esibirsi in otto show nei maggiori club italiani. Le date annunciate oggi partiranno da Padova (Geox, 3 aprile), toccando poi Milano (Fabrique, 6 aprile), Roma (Atlantico, 10 aprile), Torino (Teatro Concordia, 13 aprile), Firenze (Tuscany Hall, 4 maggio), Bologna (Estragon, 8 maggio), Brescia (Morato, 13 maggio), infine a Napoli (Casa della musica, 19 maggio).

All'anagrafe Riccardo Fabbriconi, classe 2003, Blanco è un diamante grezzo che sta gradualmente disvelando le sfaccettature del proprio progetto. Uno stile, il suo, difficilmente inquadrabile, in cui le linee melodiche accattivanti, cantate con l'aggressività e l'emotività dell'adolescenza, convivono con una sensibilità autentica, trasparente. Dopo aver pubblicato i brani Belladonna, Notti in bianco e Ladro di fiori, il giovane cantautore è diventato conosciuto al grande pubblico grazie alla collaborazione con Mace e Salmo per il singolo La canzone nostra, che ha dominato per sette settimane la classifica Fimi/Gfk.