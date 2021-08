Yuppi Du, lite d'autore: Celentano condannato a pagare 80mila euro all'ex collaboratore

VENEZIA - C’è quella sequenza iniziale, in cui il pescatore Felice Della Pietà voga attorno all’isola di San Giorgio in Alga, snodandosi in movimenti scanditi dal ritmo incalzante della musica. La barca sta affondando, mentre l’alba del nuovo giorno spunta sulla laguna e le fabbriche di Porto Marghera si stagliano sullo sfondo. Scorrono i titoli di testa: “Musiche di Adriano Celentano” e “Arrangiamenti e direzione orchestra Detto Mariano”. È...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati