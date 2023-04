Covid ad Amici 22: due allievi positivi, puntata a rischio? Ecco cosa sta succedendo

Due allievi di Amici 22 sarebbero risultati potisitivi al Covid-19. L'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia con una flash news. Nessuna conferma al momento da parte del programma che, almeno questa sera, andrà regolarmente in onda.

Covid ad Amici 22: due allievi positivi. Ecco cosa sta succedendo

La settima puntata di Amici 22, dunque, questa sera andrà regolarmente in onda poiché è stata registrata lo scorso giovedì, resta invece il dubbio sul prossimo appuntamento. Perché qualora i due allievi non si negativizzasero in tempo la semifinale, la cui registrazione è in programma giovedì 4 maggio, il programma potrebbe slittare.

Al momento da parte del programma non c'è nessuna comunicazione ufficiale sull'eventuale positività al Covid di due allievi di Amici, l'indiscrezione è stata lanciata da Giuseppe Candela per Dagospia.