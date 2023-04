Anticipazioni Amici serale, la lite tra Isobel e Benedetta: «Alle mie spalle dici altro, è stato come uno schiaffo in faccia»

All'interno della scuola di Amici la tensione tra gli allievi rimasti continua a crescere e in casetta il clima non è dei più sereni. Nelle scorse ore, le due ballerine Isobel e Benedetta hanno avuto una lite: le due si sono confrontate su alcuni aspetti del loro rapporto che prima della discussione non erano mai emerse. La ballerina australiana è rimasta un po' delusa da ciò che le è stato riportato. Ma andiamo con ordine.

Stando a quanto si evince dagli ultimi daytime di Amici andati in onda su Canale 5, Benedetta starebbe covando un po' di insofferenza nei confronti di Isobel. In casetta, quindi, i ragazzi si sono confrontati sui dissapori nati tra le due ballerine e Isobel in lacrime ha detto: «Ultimamente ho sentito tante cose che hai detto di me. È come se davanti tu fossi sempre carina, ma poi, dietro alle mie spalle dici altro. Per me è stato come uno schiaffo in faccia». Sulla situazione si è espresso anche Cricca che, rivolgendosi a Benedetta, ha detto: «Sei un po' ipocrita con Isobel».

La verità di questa bruttissima pagina di Amici è che Mattia e Isobel sono i più buoni e puri di quella casetta, tutto questo odio nei loro confronti è perché sono i migliori e muoiono d’invida.



Potrete ferirli ma non sarete mai come loro ❤️‍🩹 #AMICI22 pic.twitter.com/FlCMXTIWAq — Tony🌟 / NON TI SFORZARE STAI SERENA (@tblu56) April 27, 2023

Il cantante crede che la bellarina di latino americano abbia stretto una specie di alleanza con Maddalena (un'altra allieva della scuola), escludendo Isobel accusata di fare troppo rumore in casetta, di ascoltare la musica ad alto volume e di provare le coreografie nei momenti meno appropriati. Nonostante Benedetta abbia cercato di giustificarsi, a rafforzare la tesi di Cricca, si è aggiunto anche il professionista Simone Nolasco.

Il ballerino professionista della scuola di Amici, Simone Nolasco lavora a stretto contatto con i ragazzi e quando è stato interpellato da Maria De Filippi sulla questione ha risposto: «Durante le prove ho notato una certa rigidità di Benedetta nei confronti di Isobel. È stato proprio lampante. Mi ha anche guardato infastidita dicendo che Isobel non l'ascoltava».