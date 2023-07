Danilo Minotti morto a 61 anni, partecipò più volte a Sanremo come direttore d'orchestra. Baglioni: «Addio amico»

È morto il direttore d'orchestra di Sanremo Danilo Minotti. La notizia è stata data da Claudio Baglioni sul suo profilo Facebook. «È un'alba tristissima - scrive Baglioni - Il Maestro Danilo Minotti è partito per un lungo viaggio e per un posto sconosciuto. Ha chiuso, con un piccolo gesto, il tempo che ha diretto e condotto per una vita. Ha preso con sé la delicatezza dei modi, la grazia bisbigliata delle sue parole, la sapienza e la passione del suo mestiere di musicista e di uomo. Addio Danilo, amico e compagno di tante storie. Claudio».

Nel 2022, per l'ultima edizione di Sanremo, aveva diretto Iva Zanicchi.

Molto conosciuto e molto apprezzato nel mondo della musica, Minotti è stato arrangiatore per Baglioni, Mia Martini, Ramazzotti, Mina, Morandi, Marrone, Grignani, Malika Ayane. E poi ancora: Anna Oxa, Marcella Bella, Amii Stewart, Emma Marrone e moltissimi altri.

«Ciao Danilo - scrive l'amico e arrangiatore Chicco Gussoni - sono da poco uscito da casa tua, avevo bisogno di salutarti, di ringraziarti per tutto quello che mi hai donato in 30 anni di amicizia. Mi mancherai moltissimo, mi mancheranno le nostre chiacchierate notturne al termine dei concerti, condividendo la fortuna di poter suonare con l’artista che amiamo di più. Ci sarai sempre, in ogni nota che uscirà dalla mia chitarra. Buon viaggio amico mio».

Minotti, quel post su Instagram il giorno del suo sessantesimo compleanno

Minotti era un musicista che adorava il suo mestiere. Un anno fa aveva compiuto 60 anni e su Instagram li aveva voluti festeggiare con una citazione di Saramago. È una riflessione sulla sua vita e sull'età.

«Quanti anni ho, io? Non importa quanti anni ho - scrisse -. Ho l’età in cui le cose si osservano con più calma, ma con l’intento di continuare a crescere. Ho gli anni in cui si cominciano ad accarezzare i sogni con le dita e le illusioni diventano speranza. Ho gli anni in cui l’amore, a volte, è una folle vampata, ansiosa di consumarsi nel fuoco di una passione attesa. E altre volte, è un angolo di pace, come un tramonto sulla spiaggia. Quanti anni ho, io? Non ho bisogno di segnarli con un numero, perché i miei desideri avverati, le lacrime versate lungo il cammino al vedere le mie illusioni infrante valgono molto più di questo. Che importa se compio venti, quaranta o sessant'anni! Quel che importa è l’età che sento. Ho gli anni che mi servono per vivere libero e senza paure. Per continuare senza timore il mio cammino, perché porto con me l’esperienza acquisita e la forza dei miei sogni. Quanti anni ho, io? A chi importa! Ho gli anni che servono per abbandonare la paura e fare ciò che voglio e sento».

Minotti, morto il direttore d'orchestra a Sanremo

Minotti, direttore d'orchestra del Festival di Sanremo, ha collaborato più volte con lo stesso Baglioni nel progetto "Dodici Note" in veste di direttore d'orchestra ma anche di chitarrista. Minotti ha diretto a Sanremo le canzoni di artisti come Malika Ayane, Erica Mou, Gino Paoli.

Docente di Composizione e Arrangiamento Pop/Rock al conservatorio "Nino Rota" di Monopoli, è anche autore del Volume I del "Manuale di arrangiamento e orchestrazione pop" edito da Volontè&Co, pubblicato nel 2013.

Il conservatorio pugliese lo ricorda con una nota: «Il Direttore, con profonda tristezza e incredulità, partecipa all'intera Comunità del Conservatorio, la dolorosa notizia della prematura scomparsa del M° Danilo Minotti, Docente di Composizione e Arrangiamento Pop/Rock.

Danilo Minotti, una vita per la musica d'autore

Minotti - come si legge sul suo sito personale - iniziò gli studi di chitarra all'età di 9 anni presso l'accademia «Stajano» di Milano dove si diploma a 14 anni cominciando ad insegnare due anni più tardi. Dal '92 al 2000 insegnò chitarra avanzata, composizione ed arrangiamento presso il Centro Professione Musica di Milano e organizza stages sul linguaggio chitarristico moderno. Poi divenne direttore dei corsi alla Dalì Music School di Vicenza.

Dal 2013 al 2016 insegnò chitarra pop nei conservatori di Frosinone e di Trento. Il suo nome è fortemente legato alla musica d'autore italiana.

Nell' '86 ha fondato la Jazz Class Orchestra, che ha anche all'attivo quattro CD. Parallelamente fece parte dell'ottetto Jazz Kalliope.

Nell' 89 cominciò la sua attività televisiva come chitarrista nella trasmissione «Festival di Castrocaro» su RAI 1 e per «C'era una volta il Festival» su Canale 5 condotto da Mike Bongiorno.

Nel 1990 partecipò sempre come chitarrista al 40° Festival di Sanremo, nella prima di una lunga serie di presenze come direttore d'orchestra alla kermesse ligure.

Dal '95 cominciò a far parte della band di Claudio Baglioni, partecipando ai tour Rosso e al tour Elettrico, a varie trasmissioni televisive tra le quali Anima Mia su Rai 1.

Fu anche arrangiatore e direttore d'orchestra nell'evento «Avrai» con Claudio Baglioni tenutosi nell'Aula Paolo VI del Vaticano e trasmesso in mondovisione da Rai1.

Partecipò con Baglioni anche al progetto musicale Dodici Note - Tutti su! messo in scena alle Terme di Caracalla, al Teatro Greco di Siracusa e all'Arena di Verona.