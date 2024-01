Emilio Carrino, il nuovo singolo è “Non me ne importa più”

Sarà disponibile a partire da venerdì 19 gennaio, in streaming e download sulle principali piattaforme musicali, “Non me ne importa più”, il nuovo singolo di Emilio Carrino, che con questo brano si scaglia contro ogni forma di discriminazione e intolleranza con le sonorità gioiose e vivaci tipiche del pop anni ‘80.

«Non me ne importa più rappresenta un gioioso grido di rifiuto nei confronti di tutti i discorsi di odio e le forme di qualunquismo – dichiara l’autore.

Il mio brano vuole essere in particolare una denuncia contro tutti gli atteggiamenti di rifiuto verso gli altri e i comportamenti aggressivi e intolleranti, che inquinano la nostra convivenza con il prossimo».

Prodotto da Max D’Ambra, che ha già lavorato alla svolta elettropop di Emilio Carrino nei precedenti singoli “5g di libertà” e “Calamita”, il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Max Castelli, in uscita su YouTube nello stesso giorno di pubblicazione del singolo. Anche il video, che riproduce una sfilata a cui partecipano modelli curvy, di colore, o appartenenti a minoranze etniche e sociali, ribadisce la denuncia del cantautore contro ogni forma di discorso d’odio, in particolare di quello che circola sui social network, riprodotto attraverso gli screenshot di commenti social alle modelle e ai modelli che sfilano di volta in volta.

«Nel videoclip, abbiamo voluto contrapporre i messaggi di discriminazione e intolleranza del pubblico della sfilata e degli utenti dei social con la spregiudicatezza e la tenacia delle modelle e dei modelli – continua Emilio Carrino. Anche la mia esperienza come cantautore mi ha mostrato che, insieme a tante manifestazioni di apprezzamento e supporto, possono esserci altrettanti messaggi di odio feroce e immotivato».

La sceneggiatura del videoclip rientra quindi nel più ampio messaggio di inclusione che l’autore ha voluto dare scrivendo e cantando questo brano. Anche la scelta di location ricche di arte, quali il laboratorio di Michele Iodice alla Sanità, la cui opera “L’Occhio” è al centro di molte scene, esalta la bellezza e la gioia che animano il messaggio di fondo del brano.

“Non me importa più” e il relativo videoclip saranno presentati giovedì 18 gennaio, a partire dalle ore 18:30, presso lo Spazio Nea, galleria d’arte e caffè letterario che ospita numerosi eventi di intrattenimento culturale nella centralissima Piazza Bellini di Napoli. All’evento, introdotto e moderato dalla giornalista Emanuela Sorrentino, interverrà il Prof. Raffaele Savonardo, esperto di linguaggi musicali e culture giovanili.