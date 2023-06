Franco Ricciardi, concerto gratuito a Scampia per il suo quartiere

La grande musica arriva nelle periferie, grazie ad una due giorni di concerti a Scampia, con alcuni dei più noti esponenti della canzone partenopea. Le manifestazioni rientrano nell’ambito del progetto “Tutt’ egual' song e criature”, fortemente voluto da Smean Engery in sinergia con la Fondazione Silvia Ruotolo e la Rete Pangea.

Sul palco dell'ex piazza Giovanni Paolo II, oggi piazza Ciro Esposito, Franco Ricciardi, cantante amatissimo dal pubblico napoletano e nazionale.

L’artista, nato a Secondigliano, praticamente a pochi passi dalla 167, fa il suo ritorno a casa, forte delle recenti performance al Maradona: quella in occasione della festa scudetto prima e quella del 10 Giugno, quando il concerto è andato sold out in poco e niente.

«È un anno magico per me e per la città. - spiega il cantante - Suonare al Maradona è un onore ed una vittoria che è arrivata proprio grazie alla gente di questo quartiere che mi ha sempre seguito e supportato, perciò qui mi sento di essere tornato a casa».

I fan non hanno tradito il beniamino del rione, riversandosi in migliaia nel quartiere dell’aria nord della città. A seguire la manifestazione un pubblico estremamente eterogeneo fatto di giovani e di adulti, di cittadini napoletani, ma anche di tanti turisti, che si sono potuti godere alcuni delle canzoni più famose del cantautore partenopeo come “Primmavera” o “Treno luntane”, con la quale è stata chiusa l’esibizione.

A presentare la serata Gigi e Ross insieme Rosalia Porcaro.

“Siamo qui perchè è un’iniziativa bella e vincente. Infatti quando la bellezza delle persone si incrocia con quella di un territorio che viene riqualificato nasce la gioia” dice il duo Comico.

Sul palco insieme al vincitore di due David di Donatello e altri numerosi premi, tanti talenti della musica come: Claudia Megré, Luna e Pietra Montecorvino.

Insomma tanta musica e tanto divertimento a Scampia, dove si replicherà nuovamente con un secondo concerto gratuito con Clementino.