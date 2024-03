Gianluca Grignani, malore in un locale notturno. Dimesso oggi dopo il ricovero in ospedale

Malore per Gianluca Grignani. Il cantautore si è sentito male ieri sera in un locale notturno della provincia di Piacenza e ha trascorso la notte all'ospedale Guglielmo da Saliceto. L'artista è stato soccorso e trasportato all'ospedale cittadino da un'ambulanza della Croce Rossa. Ricoverato e trattenuto per tutta la notte in osservazione, è stato poi dimesso questa mattina.

Il tour

Il cantante, una volta che sarà ristabilito definitivamente, potrà cominciare il suo tour "Residui di rock'n'roll", la cui data zero è il 22 marzo a Novara. Sul palco sarà con la band composta da Salvatore Cafiero (chitarra solista e cori), Frè Monti (chitarre e cori), Valerio Combass (basso), Luigi Russo (tastiere) e Antonio De Marianis (batteria).

Le date

22 marzo – FONTANETO D’AGOGNA (Novara) – PHENOMENON

29 marzo – TANETO (Reggio Emilia) – FUORI ORARIO

30 marzo – SENIGALLIA (Ancona) – MAMAMIA

3 aprile – MILANO – ALCATRAZ

4 aprile – TORINO – MILK

11 aprile – MODUGNO (Bari) – DEMODÈ CLUB

18 aprile – CIAMPINO (Roma) – ORION LIVE CLUB

20 aprile – PORDENONE – CAPITOL

23 aprile – POZZUOLI (Napoli) – DUEL LIVE

26 aprile – PADOVA – HALL

28 aprile – FIRENZE – VIPER