Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin, rassicura i fan dopo l'operazione: «Ciao amici, sto bene»

«Ciao amici, l'operazione è andata». Poche parole e un "ok" con la mano per comunicare ai fan che sta bene: è Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, che torna sui Instagram dopo l'intervento per endometriosi. Ieri sera la modella aveva annunciato che si trovava in ospedale dopo una diagnosi arrivata lo scorso marzo al termine di anni di infinite sofferenze. Oggi, finalmente, si è sottoposta all'operazione.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati