Il Volo contro le radio e la stampa: «Ci snobbano, non passano i nostri pezzi nemmeno con la pistola alla tempia». Lo sfogo del trio

Il trio canoro «Il Volo» è vittima di «bullismo mediatico»? Sembra proprio che il gruppo abbia qualche problema con la stampa italiana, soprattutto con le radio: secondo gli artisti, le loro canzoni vengono trasmesse sempre di meno. Si tratta di una scelta tecnica o c'è dell'altro? Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, in arte Il Volo, si sono raccontati in un'intervista rilasciata a Il fatto quotidiano.

Il Volo, età, fidanzate e carriera: i 3 tenori ospiti di Silvia Toffanin nel programma televisivo Verissimo

Sabato 27 maggio e sabato 3 giugno, andranno in onda due serate evento su Canale5 Il Volo – Tutti per uno, con tantissimi ospiti.

Da quindici anni, i tre artisti sono inseparabili. Con il passare del tempo, ritengono di essere diventati più maturi : «Rispettiamo i nostri spazi, dando peso alle cose più importanti della nostra vita. Questo è anche frutto di eventi della sfera personale che ci hanno cambiato e fatto capire cosa è importante nella vita. E un’altra nostra caratteristica è la trasparenza massima tra noi tre».

Ipotesi Sanremo

Il trio non esclude l'ipotesi di tornare in gara al Festival di Sanremo 2024, ma solo se convinti di poter contare su una canzone valida. Ritengono la kermesse canora un'ottima vetrina, contro lo snobismo delle radio:

«Non ci spaventa affatto l’idea di andare in gara, ma se avremo una canzone valida. Per noi Sanremo, ma anche fare gli eventi in tv, rappresentano una ottima vetrina di promozione, dal momento che in giro c’è molto snobismo nei nostri confronti dalle radio (che non passano i nostri pezzi nemmeno con la pistola alla tempia) a certa stampa (soprattutto agli inizi della nostra carriera). Stiamo, comunque, lavorando ad un disco di inediti con la speranza che le radio ci supporteranno.»

Il Volo – Tutti per uno, le due serate evento

I tre artisti hanno espresso grande entusiasmo per le due serate su Canale5 di cui saranno protagonisti e sono grati al pubblico che è rimasto nonostante la pioggia: «Il diluvio persistente, che è stato suggestivo, ci ha fatto capire l’amore e l’affetto del nostro pubblico che per tre ore e mezzo di registrazione non si è mai alzato. È stato magico».