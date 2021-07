Tony Bennett e Lady Gaga per l'ultima volta insieme. I due si esibiranno per l'ultima volta per due spettacoli al Radio City Music Hall ad agosto. Queste, come annunciato anche dai due protagonisti, saranno le ultime due apparizioni insieme. Un'ultima volta insieme il 3 e 5 agosto con Tony Bennett che festeggerà i suoi 95 anni sul palco insieme all'artista Lady Gaga.

