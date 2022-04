Laura Pausini si collega in diretta con due fan che stanno facendo sesso: «Ma è nudo?»

Diretta hot per Laura Pausini, che ieri pomeriggio si è collegata su Instagram con i fan e ha beccato una coppia che stava facendo sesso. La cantante ha accettato l'interazione con due fan brasiliani, ma non si aspettava che avrebbero interrotto un rapporto sessuale per parlare con lei. I due, infatti, erano stati preda dellla passione solo qualche secondo prima e l'artista ha commentato.

I due non hanno fatto in tempo a rivestirsi e si sono ritrovati in video con Laura Pausini, con migliaia di persone che li stavano guardando, e hanno cercato di nascondere l'imbarazzo. Alla domanda diretta «Ma stavate facendo l'amore?», hanno annuito senza esitare. «No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciu**ndo, adoro!», il commento della cantante.

I fan a quel punto si sono presentati e hanno raccontato la loro storia in portoghese, mentre Pausini traduceva in italiano. Con un'inquadratura più larga la cantante ha anche temuto che l'uomo fosse completamente nudo. La scena ha subito fatto il giro dei social diventando ormai virale.